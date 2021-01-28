Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021 yılı enflasyon tahminini açıkladı

Son dakika haberi…Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılının ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiriyor. 2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğunun değerlendirildiğini ifade eden Ağbal, "Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığını görmekteyiz" dedi. Naci Ağbal, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı duruşumuzu koruyacağız." diye konuştu. Ağbal, Ağbal, "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.