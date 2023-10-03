Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Meclis'te sunum yaptı! Fiyat istikrarı vurgusu: Kararlılıkla sürecek

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Erkan, sunumunda önemli mesajlar verirken "Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

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