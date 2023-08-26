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Memurun zam oranı ne olacak?

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Giriş: 26.08.2023 13:26
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında müzakere süreci tamamlandı. Şimdi gözler hakem heyetinde. Zam ne kadar olacak? Beklenti ne yönde? Ayrıntıları canlı yayın konuğumuz Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal aktardı.
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