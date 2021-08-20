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Memurların gözü hükümetin yeni zam teklifinde

A Haber
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Giriş: 20.08.2021 13:23
Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulan memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor. Peki teklif ne zaman verilecek? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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