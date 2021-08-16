Memurlara 2022 için yüzde 5+6 zam teklifi

Memurlar, hükümetin verdiği zam teklifini kabul etmediklerini açıklamışlardı. Toplu sözleşme metni, eylül ayına kadar netleştirilmiş olacak. Hükümet 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti. Memur-Sen ise gelişmeler üzerine eylem kararı aldığını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Arzu Yatar Fidanverdi aktardı.