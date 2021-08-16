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Memurlara 2022 için yüzde 5+6 zam teklifi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2021 11:18
Memurlar, hükümetin verdiği zam teklifini kabul etmediklerini açıklamışlardı. Toplu sözleşme metni, eylül ayına kadar netleştirilmiş olacak. Hükümet 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti. Memur-Sen ise gelişmeler üzerine eylem kararı aldığını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Arzu Yatar Fidanverdi aktardı.
Memurlara 2022 için yüzde 5+6 zam teklifi
Memurlara 2022 için yüzde 5+6 zam teklifi
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