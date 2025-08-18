18 Ağustos 2025, Pazartesi

Memura zam teklifi için kritik gün yarın mı? Memura yeni zam teklifi gelecek mi?

Memura zam teklifi için kritik gün yarın mı? Memura yeni zam teklifi gelecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 11:38
Memur ve memur emeklileri için hükümet geçtiğimiz hafta ilk zam teklifini yapmış 2026'nın ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6 oranında zam önerisinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde yapılan son toplantıda ise taban aylığa bin TL ek zam önerildi. Peki bu hafta yeni teklif gelecek mi? Süreç nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş ayrıntıları aktardı.
