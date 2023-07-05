05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Memura zam teklifi bugün Meclis'te! Süreç nasıl işleyecek? Enflasyon verileri bugün açıklanıyor
En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı duyurulmuştu. Hesaplamalar bu veri göz önünde bulundurularak yapılacak. Emekli için ise kademeli artış söz konusu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.