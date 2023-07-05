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Memura zam teklifi bugün Meclis'te! Süreç nasıl işleyecek? Enflasyon verileri bugün açıklanıyor

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 09:19
En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı duyurulmuştu. Hesaplamalar bu veri göz önünde bulundurularak yapılacak. Emekli için ise kademeli artış söz konusu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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