14 Ağustos 2023, Pazartesi
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Memura ilk zam teklifi belli oldu! 2024 ilk 6 için %14, ikinci 6 için 9
Kamu çalışanlarına yönelik kritik toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. İkinci toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Memurun zam pazarlığında ikinci toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Kamu görevlisini enflasyona ezdirmemek önceliğimiz." dedi. Bakan Işıkhan, hükümetin zam teklifini de açıkladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.