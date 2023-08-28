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Memur zammında son düzlük! Memur zammı ne zaman açıklanacak? Kök maaşa zam gelecek mi? İşte son kulisler...

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 21:56
Memur zammında son düzlüğe girildi. Milyonlar Hakem Kurulu'nun vereceği kararı bekliyor. Hakem Kurulu'nun masasındaki rakamlar ne? Hakem Heyeti geçmişte ne karar verdi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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