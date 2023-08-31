Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

Memurların zam oranı belli oldu, kim ne kadar alacak? Son zamla beraber maaşlar ne oldu? Ocakta maaşlar nasıl hesaplanacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Emekliye yeni zamda hangi olası senaryolar öne çıkıyor? Hangi çalışmalar yapılıyor, kök maaşa zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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