31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2023 22:19
Memurların zam oranı belli oldu, kim ne kadar alacak? Son zamla beraber maaşlar ne oldu? Ocakta maaşlar nasıl hesaplanacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Emekliye yeni zamda hangi olası senaryolar öne çıkıyor? Hangi çalışmalar yapılıyor, kök maaşa zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Emekli zammına ilişkin son kulisler EMEKLİ ZAMMINA İLİŞKİN SON KULİSLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammına ilişkin son kulisler
Emekli zammına ilişkin son kulisler
Öğretmen maaşı ne kadar olacak?
Öğretmen maaşı ne kadar olacak?
En düşük memur maaşı kaç para oldu?
En düşük memur maaşı kaç para oldu?
Memur zammı belli oldu!
Memur zammı belli oldu!
Dünya devlerini geride bıraktık!
Dünya devlerini geride bıraktık!
Türkiye ekonomisi yüzde 3.8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yüzde 3.8 büyüdü
Bazı ev sahiplerinin yeni kriterleri!
Bazı ev sahiplerinin yeni kriterleri!
İsrail gazında rota Türkiye!
İsrail gazında rota Türkiye!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Zamlar belli oluyor! İşte son hesaplamalar
Zamlar belli oluyor! İşte son hesaplamalar
Kamuda zam oranı yarın belli oluyor!
Kamuda zam oranı yarın belli oluyor!
A Haber petrol fışıkran Gabar’da!
A Haber petrol fışıkran Gabar'da!
Daha Fazla Video Göster