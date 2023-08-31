31 Ağustos 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?
Memurların zam oranı belli oldu, kim ne kadar alacak? Son zamla beraber maaşlar ne oldu? Ocakta maaşlar nasıl hesaplanacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Emekliye yeni zamda hangi olası senaryolar öne çıkıyor? Hangi çalışmalar yapılıyor, kök maaşa zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.