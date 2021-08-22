Memur zammı ne zaman belli olur? Memur zammı 2022'de ne kadar olacak? Memur maaş ve memur emeklisinin zam miktarı ne olacak?

Hükümetin zam teklifini yetersiz bulun memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor. O teklif için bugün son gün. Bugün bir anlaşma olacak mı, anlaşma olmazsa ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayında aktardı.