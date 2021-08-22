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Memur zammı ne zaman belli olur? Memur zammı 2022'de ne kadar olacak? Memur maaş ve memur emeklisinin zam miktarı ne olacak?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 22.08.2021 12:05
Hükümetin zam teklifini yetersiz bulun memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor. O teklif için bugün son gün. Bugün bir anlaşma olacak mı, anlaşma olmazsa ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayında aktardı.
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