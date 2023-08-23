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Memur zammı ne zaman belli olacak? Taraflar anlaşamadı, kararı Hakem Heyeti verecek

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 11:42
Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında masada uzlaşma için verilen süre gece yarısı itibarıyla sona erdi. Kamu işveren heyeti ile Memur-Sen zam oranında uzlaşma sağlayamadı. Karar Hakem Heyeti’ne kaldı. Hakem heyeti kimlerden oluşur, nasıl ve ne zaman karar verir? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, zam kararı ne zaman açıklanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.

Murat Bal'ın öne çıkan değerlendirmeleri:

"Biz gece saat 1'e kadar bekledik bir açıklama olmasını ancak gelmedi. Sabaha kadar müzakereler devam etti. Aslında burada yarı yarıya bir uzlaşma var. Sosyal haklar konusunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanmış ve 50 doya kapatılmış. Ancak biz bunların detaylarına vakıf olmadık. Sosyal haklar ile ilgili detaylar belli olmaya başlayacaktır. Zam konusunda son kararı Hakem Heyeti verecek.

1. derece memurlara 3600 göstergeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dile getirmişti. Kamu işveren tarafının söylediklerinin olabileceğinin yüzdeliği daha fazla çünkü sorunların çözümüne kamu daha yakın davranıyor. TOKİ konutlarında memurla öncelik verilecek. Aynı zamanda sicil bir kereye mahsus olarak affedilecek. Kira yardımı konusundan şu anda hiçbir detaya ulaşamadık. Mobbing Kurulu'na sendikadan bir temsilci gelecek. Bu konular anlaşma sağlanan ve dosyası kapatılan 50 konu içerisinde yer alıyor. Kira yardımı burada çok önemli.

Hakem Heyeti kararı kesindir ve herhangi bir itiraza tabi değildir. Sosyal haklarla ilgili başka talepler de var. Eş yardımı-çocuk yardımı artırılması gibi pek çok başlık var. Hakem Heyeti 11 kişiden oluşuyor, içinde akademisyenler bürokratlar ve sendikacılar yer alıyor. Geniş toplum kesimlerine ulaşan bir hakem heyetinden söz ediyoruz. Haklı ve adaletli bir karar vereceklerini düşünüyorum. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada ay sonunu işaret etmesi bir uzlaşmanın olmadığının göstergesiydi. Uzlaşma artık Hakem Heyeti'nde oluşacak.

MEMUR MAAŞI GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIRSA NE OLUR?

En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarıldı. Burada seyyanen yapılan bir zam var. Burada bunun ayrı tutulması ve giydirilmiş ücret olarak hesaplanması durumu söz konuşu. Memurlar giydirilmiş ücret olarak kabul edilmesi isteniyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın "enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" söylemi memurlar için gerçekten geçerli."

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