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Memur zammı ne zaman belli olacak?

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Giriş: 03.07.2022 09:11
Asgari ücrete uygulanacak Temmuz zammının açıklanmasının ardından gözler bu kez memur maaşlarının zam oranlarına çevrildi. Yarın Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, memurların zam oranı da netleşecek. Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı maaşa yansıyacak.
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