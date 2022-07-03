Memur zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücrete uygulanacak Temmuz zammının açıklanmasının ardından gözler bu kez memur maaşlarının zam oranlarına çevrildi. Yarın Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, memurların zam oranı da netleşecek. Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı maaşa yansıyacak.

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