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Memur zammı ne olacak?

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Giriş: 15.08.2023 12:03
Kamu işvereninin 6.5 milyon memur ve emekli için zam teklifi 2024’te yüzde 14+9, 2025’te yüzde 6+5 oldu. Bakan Işıkhan, enflasyon farkıyla birlikte Ocak artışının yüzde 42 civarında olacağını söyledi.
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