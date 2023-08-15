Memur zammı ne olacak?

Kamu işvereninin 6.5 milyon memur ve emekli için zam teklifi 2024’te yüzde 14+9, 2025’te yüzde 6+5 oldu. Bakan Işıkhan, enflasyon farkıyla birlikte Ocak artışının yüzde 42 civarında olacağını söyledi.