Memur zammı belli oluyor

Memur ve emekliye yapılacak olan zam için 6 aylık enflasyon rakamı bekleniyor. TÜİK'ten bugün gelecek açıklama ile zam oranı da netlik kazanacak. Ayrıntıları A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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