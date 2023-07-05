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Memur zammı belli oluyor

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Giriş: 05.07.2023 08:32
Memur ve emekliye yapılacak olan zam için 6 aylık enflasyon rakamı bekleniyor. TÜİK'ten bugün gelecek açıklama ile zam oranı da netlik kazanacak. Ayrıntıları A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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