Memur zamları ne zaman yasalaşacak? Gözler TBMM’de

Memur ve emeklilerin gözü kulağı, artık Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Çünkü komisyondan geçen torba teklifin Genel Kurul'da görüşmeleri başlıyor. Emeklilere yüzde 25 zam, memurlara enflasyon farkına ek 8 bin 77 lira, seyyanen zam içeren torba teklifin, 15 Temmuz'dan, yani Meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor. Bu da hem memurun hem de emeklinin bu ay maaşlarını zamlı alması demek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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