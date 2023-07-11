11 Temmuz 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memur zamları ne zaman yasalaşacak? Gözler TBMM’de
Memur ve emeklilerin gözü kulağı, artık Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Çünkü komisyondan geçen torba teklifin Genel Kurul'da görüşmeleri başlıyor. Emeklilere yüzde 25 zam, memurlara enflasyon farkına ek 8 bin 77 lira, seyyanen zam içeren torba teklifin, 15 Temmuz'dan, yani Meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor. Bu da hem memurun hem de emeklinin bu ay maaşlarını zamlı alması demek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.