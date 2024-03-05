Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise şubat enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.

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