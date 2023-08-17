Memur ve memur emeklilerin zam oranı revize edildi! Uzman isim gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri üçüncü toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı. Bakan Vedat Işıkhan "2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum" dedi. Peki teklif kabul görecek mi? Zam oranı nasıl şekillenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman değerlendirdi.

Ali Duman'ın A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmeler:

"Toplu sözleşmede yan hakları daha iyi göreceğiz. Engelli memurlara lojman konusunda net bir destek sağlanacak. Eş ve çocuk yardımları ile alakalı beklentiler var. Geçtiğimiz yık 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge verilmişti, diğer memurlara 600 baz puan ek gösterge de iyileşme yapılmıştı. Ancak 3600 erişemeyen memurlar bununla ilgili taleplerini 1 yıldır iletiyordu. Bakan Işıkhan 1. dereceye yükselmiş tüm memurlara 3600 ek gösterge gelebileceğinin sinyalini verdi. Bunlar yasal olarak düzenlenmesi gereken bir mesele.

ZAM TEKLİFİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlar konusundaki hassasiyetini 2 senedir net şekilde görüyoruz. 2023 Ocak ayında toplu sözleşme ve enflasyonla beraber memur ve emeklilere gelecek zam oranı yüzde 15 civarındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını yüzde 30'a yükseltti. Burada 2 katı ve zam oranı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktada müdahalesi çok önemli. Eğer 22'sinde uzlaşma ortamı sağlanamazsa mesele hakem heyetine gidecek. Bu da son karar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve ailelerinin hassasiyetlerine her zaman kulak verdi. Ben yine bir destek olacağını düşünüyorum. Bu yüzde 15'lik teklif ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunmasıyla beraber belki 22 belki 25'e kadar taşınabilir.

3 AYDA BİR ZAM OLUR MU?

Enflasyonist ortam nedeniyle yetkilerin dik duruşuyla çalışanların 6 ayda bir zam alması sağlandı. Ancak zam artışlarının 3'a indirilmesi gibi bir durumu ben beklemiyorum. Ben daha önce böyle bir durum görmedim. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da 6 ayda bir zammı işaret etti. Kamu tarafı yenilemiş olduğu teklifte 2024 için 2 puanlık bir artış yaptı. Bu Memur-Sen'in vermiş olduğu teklife yakın bir teklif değil. Buradan bir uzlaşma çıkacağını düşünmüyorum.

KİRA YARDIMI OLACAK MI?

Büyükşehirde çalışan memurlar için fazladan taleplerin olması normaldir. Büyükşehirde yaşam zor ve daha pahalı. Türkiye'nin her tarafında kamu çalışanına ihtiyaç olduğu için memurlar 5-7 senede bir yer değiştirirler. Memur devletin görev verdiği yere giderek görevini yapar. Memurun emekli olmadan kendisine ait evinin olması neredeyse imkansızdır. Memurlar yatırımlarını memleketlerine yaparlar emekli olduktan sonra oraya gitmeyi planlarlar. Büyükşehirlerde kiralar oldukça yüksek. Memurun kira derdi büyükşehirler mühim bir dert. Bu konuda bir kira desteği talebi var. Ancak Bakan Işıkhan lojman desteğinden bahsetti. Memurun beklenti 7 bin 650 TL kira desteği yönündeydi."