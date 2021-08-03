03 Ağustos 2021, Salı
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Memur ve hükümetin zam pazarlığı masada! Kimleri ilgilendiriyor, talepler neler?
Hükümet ile memurlar arasındaki zam pazarlığı başladı. 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri için taraflar masaya oturdu. Memurlar taleplerini iletti. Hükümet ise zam teklifini 12 Ağustos'ta sunacak. Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bu ay bitmeden netleşecek. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.