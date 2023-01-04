04 Ocak 2023, Çarşamba
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Memur ve emekliye zam yüzde 30’a yükseldi! Asgari ücret desteği 400 TL oldu... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının ilk AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Küçük işletmelerimiz için asgari ücret desteğini 400 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Memur ve emekli maaş artış oranı yüzde 30’a çıkarıyoruz. En düşük emekli maaşını 5 bin 500 TL’ye çıkarıyoruz. Yılın ikinci yarısı için yeni artışlar yapacağız." dedi.