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Memur ve emekliye yeni zam! Emeklilerle ilgili hangi adımlar atılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 22:27
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayının aylık bazda gıda ve hizmet gruplarının fiyat artışlarıyla öne çıktığını kaydederek, hizmet enflasyonunun bir ocak ayına kıyasla önemli ölçüde zayıflasa da yüksek seyrettiğini bildirdi. Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuyu değerlendirdi.
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