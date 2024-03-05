05 Mart 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Memur ve emekliye yeni zam! Emeklilerle ilgili hangi adımlar atılacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayının aylık bazda gıda ve hizmet gruplarının fiyat artışlarıyla öne çıktığını kaydederek, hizmet enflasyonunun bir ocak ayına kıyasla önemli ölçüde zayıflasa da yüksek seyrettiğini bildirdi. Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuyu değerlendirdi.