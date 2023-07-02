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Memur ve emeklinin gözü yapılacak zamda

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Giriş: 02.07.2023 12:38
Güncelleme:02.07.2023 12:39
Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım başladı. Peki, memur ve emekliye zam ne kadar olacak? Zam nasıl hesaplanıyor? Ayrıntıları Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz aktardı.
Memur ve emeklinin gözü yapılacak zamda
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