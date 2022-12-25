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MEMUR ve EMEKLİNİN gözü Aralık enflasyonunda! Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

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Giriş: 25.12.2022 09:40
Memur ve emeklilerin gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında. Aralık ayı rakamlarıyla birlikte enflasyon farkı hesaplanacak ve memurların alacağı zam oranı netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak 2023 tarihinde açıklayacak.
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