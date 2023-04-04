3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyondaki gerileme sürüyor. 3 aylık enflasyon ne kadar oldu? Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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