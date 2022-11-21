21 Kasım 2022, Pazartesi
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Memur ve emekliler zam için bu haberi bekliyordu! Kim ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekliler zam için bu haberi bekliyordu... Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68. Kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı maaşlara nasıl yansıyacak? Zam formülü ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.