Memur ve emekli zammı netleşiyor! Kimin maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyonuyla; memur ve emekli maşlarında yılın ikinci yarısında yapılacak artış netlik kazanacak.

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