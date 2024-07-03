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Memur ve emekli zammı netleşiyor! Kimin maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 09:46
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyonuyla; memur ve emekli maşlarında yılın ikinci yarısında yapılacak artış netlik kazanacak.
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