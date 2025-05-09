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Memur ve emekli zammı için yeni tahmin

Memur ve emekli zammı için yeni tahmin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 10:04
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrildi. Nisan ayı enflasyon rakamlarının pazartesi günü açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak 4 aylık zam farkı netleşmişti. Mayıs ve haziran aylarına dair enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak farklar belli olacak. Peki tahminler neler? Memur ve emeklilere ne kadar zam olur? İşte detaylar…
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Memur ve emekli zammı için yeni tahmin
Memur ve emekli zammı için yeni tahmin
Memur ve emekli zammı için yeni tahmin
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