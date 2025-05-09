09 Mayıs 2025, Cuma
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Memur ve emekli zammı için yeni tahmin
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrildi. Nisan ayı enflasyon rakamlarının pazartesi günü açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak 4 aylık zam farkı netleşmişti. Mayıs ve haziran aylarına dair enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak farklar belli olacak. Peki tahminler neler? Memur ve emeklilere ne kadar zam olur? İşte detaylar…