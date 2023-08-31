Memur ve emekli zammı belli oldu! Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Polis maaş kaç TL? Uzman isim A Haber'de anlattı

Memur ve memur emeklilerinin iki yıllık zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Mali Müşavir Halil Erdem Gltekin A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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