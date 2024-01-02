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Memur ve emekli zamları ne olacak?

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Giriş: 02.01.2024 11:52
Memur ve emekli zammı için gözler yarın açıklanacak enflasyonun rakamlarında. En düşük emekli maaşı artırılacak mı? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yeni yıl zamları ne olacak? Refah payı verilecek mi?
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