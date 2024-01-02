Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Gözler enflasyon rakamında, olasılıklar neler?

Asgari ücret zammı tamam. Sırada emekliler ve memurlar var. Onlar da yeni yılda alacakları zam oranını merak ediyor. Gözler 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak, aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki son enflasyon tahminlerine göre, yeni maaşlar ne kadar olacak ve hangi kalemleri etkileyecek? Emekli, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

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