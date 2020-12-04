Emekli ve memura 5 aylık enflasyon zammı. Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.

Emekli ve memura 5 aylık enflasyon zammı. Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.