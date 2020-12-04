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Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı
Emekli ve memura 5 aylık enflasyon zammı. Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.
Emekli ve memura 5 aylık enflasyon zammı. Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.