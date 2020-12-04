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Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 04.12.2020 09:56
Güncelleme:04.12.2020 10:02
Emekli ve memura 5 aylık enflasyon zammı. Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.

Emekli ve memura 5 aylık enflasyon zammı. Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.

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