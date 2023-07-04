Memur ve emekli maaş zamlarına son durum! Bakan Işıkhan: Maaş zamları için yoğun mesai yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çok sayıda kişiyi ilgilendiren memurlara maaş zammını içeren düzenlemenin Meclis tatile girmeden gündeme gelmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Baka Işıkhan önceliklerinin refah ve yaşam kalitesini artırmak olduğuna da vurgu yaptı.

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