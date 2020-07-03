Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu! | VİDEO

Son dakika haberi... Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını merak ediyordu. 2020 yılı SGK, Bağ-Kur emekli, (işçi, memur) maaşları açıklandı. İşte haberin detayları...

2020 Temmuz ayı itibariyle SGK ve Bağ-Kur işçi, memur emeklisi maaş zamları belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Memurlar enflasyon zammı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran enflasyon rakamlarına çevirdi. 2020 Temmuz ayı itibariyle en düşük (işçi, memur) emekli maaşı ve en yüksek SGK, Bağ-Kur (işçi, memur) emekli maaşları açıklanacak. İşte 2020 yılında ödenecek olan işsizlik maaşları, ve en düşük, en yüksek SGK, Bağ-Kur maaşları ve maaş zamları...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI

Memur ve emeklilerin maaş zam oranları belli oldu: Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,17, aylık %0,69 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,74 artış gösterdi.

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 5.75 zam alacak.

YÜZDE 4 ZAM

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek.

ENFLASYON YÜZDE 4,57

Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Memurlara şimdiden 0,57 puan enflasyon farkı imkanı doğdu.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAMLI MAAŞ ALINIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Yapılacak kesin zam oranı cuma günü belli olacak.

EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?

Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.