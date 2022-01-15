15 Ocak 2022, Cumartesi
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Memur maaşları Ocak ayında zamlı yatacak mı? Emekli maaşları Ocak ayında zamlı yatacak mı? Memur ve emekli maaşları yüzde kaç zamlı yatacak?
Milyonlarca emeklinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Zam ve ek iyileştirmeler bu ay aylıklara yansıtılacak. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.