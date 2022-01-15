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Memur maaşları Ocak ayında zamlı yatacak mı? Emekli maaşları Ocak ayında zamlı yatacak mı? Memur ve emekli maaşları yüzde kaç zamlı yatacak?

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Giriş: 15.01.2022 14:45
Milyonlarca emeklinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Zam ve ek iyileştirmeler bu ay aylıklara yansıtılacak. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.
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