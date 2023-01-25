Memur emeklisine zam farkı ödemesi 27 Ocak’ta

Emekli sandığı kapsamıda emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 384 bin hak sahibine 2023 yılı ocak ayı zam farkları 27 Ocak'ta ödenecek. Harp veya vazife malullüğü aylığı alanların da 2022 yılına ilişkin ek ödemeleri aynı tarihte yapılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN