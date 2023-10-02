Memur, emekli, asgari ücretli, kiracılar... Milyonlarca kişi eylül ayı enflasyon verisine odaklandı

Türkiye İstatistik Kurumu yarın eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklayacak. Aylık yüzde 4'ün üzerinde enflasyon beklentisi oluşurken TÜİK'in açıklayacağı rakamlar memur, emekli, kiracı ve ticarethane sahibi için de belirleyici olacak.

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