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Memur, emekli, asgari ücretli, kiracılar... Milyonlarca kişi eylül ayı enflasyon verisine odaklandı

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 09:57
Türkiye İstatistik Kurumu yarın eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklayacak. Aylık yüzde 4'ün üzerinde enflasyon beklentisi oluşurken TÜİK'in açıklayacağı rakamlar memur, emekli, kiracı ve ticarethane sahibi için de belirleyici olacak.
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