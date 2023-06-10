Meclis’te zam ve acil sorunları çözme mesaisi! Emekli, memur, asgari ücret…

Başkan Erdoğan TBMM tatile girmeden "acil konuları çözün" talimatı verdi. Meclis'te önümüzdeki hafta Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek, ardından hızla komisyonlar oluşturulup; başta memur maaş artışı olmak üzere seçim öncesi söz verilen konularda harekete geçilecek. İlk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu mesai yapacak. Ekonomi paketi ele alınacak. Paket içinde, memur ve emekliye verilecek refah payına ilişkin düzenleme başta olmak üzere, maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilere yapılacak seyyanen zam, Aile Gençlik Bankası kurulması, ev kadınlarına emeklilik için prim desteği verilmesi, sayıları 100 bini bulan taşeronların kadroya geçirilmesi gibi önemli konular yer alacak.

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