12 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meclis'te flaş asgari ücret açıklaması: Ciddi artış yaşanacak! Bayram havası yaratacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Bilgin, 2022 yılı asgari ücret zam oranına ilişkini yaptığı açıklamada "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, bayram havası yaratacak." dedi. Öte yandan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personellerle ilgili konularla ilgili bilgi verdi. Peki 2022 yılı asgari ücreti ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...