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Meclis'te flaş asgari ücret açıklaması: Ciddi artış yaşanacak! Bayram havası yaratacak

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Giriş: 12.12.2021 11:41
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Bilgin, 2022 yılı asgari ücret zam oranına ilişkini yaptığı açıklamada "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, bayram havası yaratacak." dedi. Öte yandan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personellerle ilgili konularla ilgili bilgi verdi. Peki 2022 yılı asgari ücreti ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
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