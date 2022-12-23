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Meclis’te asgari ücret tartışması! Muhalefet beğenmedi, iktidar rakamlarla konuştu

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 09:18
Yeni asgari ücret, Meclis Genel Kurulu’nda iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi. Millet İttifakı'nın eleştirilerine, Cumhur İttifakı rakamlarla karşılık verdi.
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