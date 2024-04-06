06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Meclis’in gündemi ekonomi ve anayasa olacak! Enerji ve kripto yasaları…

Meclis’in gündemi ekonomi ve anayasa olacak! Enerji ve kripto yasaları…

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2024 11:24
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun mesai bekliyor, ana gündem ekonomi olacak. Yerel seçimlerin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak olan Genel Kurul'un gündeminde önemli kanun teklifleri de yer alacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meclis’in gündemi ekonomi ve anayasa olacak!
Meclis’in gündemi ekonomi ve anayasa olacak!
İşte en çok aranan meslekler!
İşte en çok aranan meslekler!
30 bin Influencer mercek altında!
30 bin Influencer mercek altında!
Piyasalarda gün sonu! Borsa tarihi zirvesini yeniledi
Piyasalarda gün sonu! Borsa tarihi zirvesini yeniledi
30 bin influencer mercek altında
30 bin influencer mercek altında
Kimler kira beyannamesinden muaf?
Kimler kira beyannamesinden muaf?
Bayram alışverişinde kandırılmayın
Bayram alışverişinde kandırılmayın
Kimler beyanname verecek?
Kimler beyanname verecek?
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Enerji Bakanı Bayraktar Tahran’a gitti!
Enerji Bakanı Bayraktar Tahran’a gitti!
Antalya’da martta turist rekoru!
Antalya'da martta turist rekoru!
Bayram öncesi ödemeler
Bayram öncesi ödemeler
Daha Fazla Video Göster