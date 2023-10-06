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Meclis'in gündemi ekonomi torbası! Emekli maaşına düzeltme için aralık ayı beklenir mi?

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 09:42
Meclis'in açılmasıyla birlikte bazı kritik düzenlemelerle ilgili çalışma başlatıldı. Gözler emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeye çevrilirken 'günlük kiralık evler'e sınırlama bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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