06 Ekim 2023, Cuma
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Meclis'in gündemi ekonomi torbası! Emekli maaşına düzeltme için aralık ayı beklenir mi?
Meclis'in açılmasıyla birlikte bazı kritik düzenlemelerle ilgili çalışma başlatıldı. Gözler emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeye çevrilirken 'günlük kiralık evler'e sınırlama bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.