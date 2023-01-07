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Meclis emekli ve memur maaşları için mesai yapacak! En düşük emekli maaşı 5500 TL olacak

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 14:44
Meclis’i yoğun bir hafta daha bekliyor. Meclis haftaya memura ve emekliye verilen müjdelerin yasal alt yapısı için çalışacak. Başkan Erdoğan'ın yüzde 30’a yükselttiği maaş artışı ile en düşük emekli maaşının 5 bin 500 olmasına ilişkin teklif, maaş ödemelerine yetişecek.
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