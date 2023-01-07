07 Ocak 2023, Cumartesi
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Meclis emekli ve memur maaşları için mesai yapacak! En düşük emekli maaşı 5500 TL olacak
Meclis’i yoğun bir hafta daha bekliyor. Meclis haftaya memura ve emekliye verilen müjdelerin yasal alt yapısı için çalışacak. Başkan Erdoğan'ın yüzde 30’a yükselttiği maaş artışı ile en düşük emekli maaşının 5 bin 500 olmasına ilişkin teklif, maaş ödemelerine yetişecek.