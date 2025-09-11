11 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Ekonomi Videoları MB'nin kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altında tamam mı devam mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 19:32
Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından piyasalarda yaşanan gelişmeler ekonomi gündeminin üst sıralarına çıktı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayında faiz kararının döviz ve altın fiyatlarına etkilerini değerlendirdi.
