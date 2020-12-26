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MB’nin faiz kararı ve altın keşfi | Dolardaki düşüş sürüyor! Piyasalardaki gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isim yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2020 12:37
Güncelleme:26.12.2020 12:38
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal Meclis'te sunum yaptı. Fiyat istikrarın önemine vurgu yapan Ağbal, 2021 yılında kalıcı düşük enflasyon hedefi doğrultusunda sıkı parasal duruşun süreceği mesajını verdi. Faiz kararı  Dolar/TL'de düşüş yaşandı. Başkan Ağbal'ın açıklamaları ve piyasalarda yaşananları A Haber Canlı yayınına katılan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta takip ettiğimiz en önemli başlıklardan birisi merkez bankası faiz kararı oldu. Banka politika faizini 2 puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti. Karar sonrası Türk Lirası varlıklarda yükseliş görüldü. Borsa rekor kırarken Dolar/TL'de düşüş yaşandı.

Bir diğer önemli başlık ise altın rezervi keşfi oldu. Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi keşfedildiği duyuruldu.

Piyasalardaki gelişmeler hakkında Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş şu değerlendirmleri yaptı:

Faiz artışı normal şartlarda piyasaların çok sevdiği bir başlık değildir. Hem bireysel olarak hem de piyasalar genelinde faizlerin yükselmesi çok olumlu bakılan bir durum değildir. Ancak son dönemde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın da ifadelerinde çok net görüyoruz bunu gerekli olduğunu.

Enflasyon ile mücadele için bazı fiyatlamaların bu mücadele içerisinde biraz daha en azından orta vadeli sağlanması açısından bu önemli. Biliyorsunuz geçen toplantında sadeleştirme adımıyla yüzde 15 politika faiziyle devam ederek enflasyonla mücadelede önemli bir adım atıldı.

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