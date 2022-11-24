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MB rezervleri yılın en yükseğinde! Toplam rezerv 122,9 milyar dolar oldu

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Giriş: 24.11.2022 15:27
Son dakika haberi...  Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Kasım ile biten haftada 5 milyar 362 milyon dolar artarak toplam rezerv 122,9 milyar dolar oldu.
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