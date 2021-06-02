MB Başkanı’ndan faiz açıklaması | Kavcıoğlu: enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor" dedi. Detayları A Haber Ankara Editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.