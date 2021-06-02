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MB Başkanı’ndan faiz açıklaması | Kavcıoğlu: enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2021 16:32
Güncelleme:02.06.2021 16:41
Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor" dedi. Detayları A Haber Ankara Editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.
MB Başkanı’ndan faiz açıklaması | Kavcıoğlu: enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek
MB Başkanı’ndan faiz açıklaması | Kavcıoğlu: enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek
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