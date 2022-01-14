14 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2022 11:05
Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? Çiftçilerin üretimine büyük bir katkı sağlayan mazot ve gübre desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, üretim gerçekleştirilen çiftçilere verilen ödemelerden kolaylıkla faydalanabiliyorsunuz. Mazot ve gübre desteği ödemesi almak için çiftçi kayıt sistemine dahil olmak gerekiyor. Peki; 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak?
Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak?
Dünyada enflasyon oranları zirvede
Dünyada enflasyon oranları zirvede
Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Hazine’den İSKİ-KDV açıklaması
Hazine'den "İSKİ-KDV" açıklaması
Evden çalışarak ayda 70 bin TL maaş!
Evden çalışarak ayda 70 bin TL maaş!
Limonun kabuğu kendinden değerli
Limonun kabuğu kendinden değerli
İhtiyaç sahibi ailelere destek
İhtiyaç sahibi ailelere destek
FED bu işi beceremedi!
"FED bu işi beceremedi!"
Sanayide çarklar dönüyor
Sanayide çarklar dönüyor
3600 ek gösterge ne getirecek?
3600 ek gösterge ne getirecek?
Otomobil fiyatları ne kadar düşecek?
Otomobil fiyatları ne kadar düşecek?
Markette yeni dönem!
Markette yeni dönem!
Daha Fazla Video Göster