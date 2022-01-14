Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? Çiftçilerin üretimine büyük bir katkı sağlayan mazot ve gübre desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, üretim gerçekleştirilen çiftçilere verilen ödemelerden kolaylıkla faydalanabiliyorsunuz. Mazot ve gübre desteği ödemesi almak için çiftçi kayıt sistemine dahil olmak gerekiyor. Peki; 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?