Mayıs faturalarını devlet karşıladı! Vatandaş mayıs ayında bedava doğal gaz kullandı

Başkan recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ücretsiz doğalgaz müjdesi ile vatandaşlar son faturalarını ödemedi. Buna ek olarak 11 ay boyunca tüm haneler için 25 metreküp doğalgaz bedava olacak. Peki faturalı ve kartlı sayaçlar için süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar…

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