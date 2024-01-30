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MASAK uyardı: Hesaplarınızı kiralamayın! Öğrencilere kara para tehlikesi uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 16:31
Üniversite öğrencileri ek gelir elde etmek için banka hesaplarını kiraya verince devreye YÖK ve MASAK girdi. Bu yolla suç örgütlerinin kara para akladığını söyleyen MASAK öğrencileri "Geleceğinizi karartmayın" diyerek uyardı.
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