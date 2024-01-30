MASAK uyardı: Hesaplarınızı kiralamayın! Öğrencilere kara para tehlikesi uyarısı

Üniversite öğrencileri ek gelir elde etmek için banka hesaplarını kiraya verince devreye YÖK ve MASAK girdi. Bu yolla suç örgütlerinin kara para akladığını söyleyen MASAK öğrencileri "Geleceğinizi karartmayın" diyerek uyardı.

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