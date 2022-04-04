04 Nisan 2022, Pazartesi
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Mart ayı ihracat rakamında rekor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." ifadelerini kullandı. İstanbul Kimyevi Maddeler İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.